Утратят вкус и хрусткость: что нельзя добавлять в банки при консервации огурцов

Що не можна використовувати при консервації огірків – втратять хрумкість

Консервированные огурцы всегда становятся фаворитом у хозяйок. Некоторые любят их твердыми и упругими, в то время как другие выбирают мягкие варианты. Оказывается, эта вариативность зависит от одного фактора.

Об этом пишет radiotrek.

Читайте также: Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко

Есть секрет, который может влиять на структуру огурцов – дозировку чеснока.

Для банки объемом 3 литра хватит одного зубчика чеснока, а на 1-литровую банку достаточно небольшой частицы.

Видео дня

Если вы хотите придать огурцам экстра упругость и хруст, стоит попробовать добавить дубовые листья. Опытные хозяйки, уже попробовавшие этот совет, подтверждают - это действительно приводит к невероятному результату.

Напомним, мы уже писали, какие огурцы не подходят для консервации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!