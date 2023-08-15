Втратять смак та хрумкість: що не можна додавати у банки при консервації огірків

Консервовані огірки завжди стають фаворитом у господинь. Дехто любить їх твердими та пружними, тоді як інші вибирають м'які варіанти. Виявляється, ця варіативність залежить від одного фактора.

Про це пише radiotrek.

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Є секрет, який може впливати на структуру огірків - дозування часнику.

Для банки об'ємом 3 літри вистачить одного зубчика часнику, а на 1-літрову банку досить невеликої частинки.

Якщо ви хочете надати огіркам екстра пружність та хрускіт, варто спробувати додати дубове листя. Досвідчені господині, які вже спробували цю пораду, підтверджують - це дійсно приводить до неймовірного результату.

Нагадаємо, ми вже писали, які огірки не підходять для консервації.

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