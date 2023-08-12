'Уже не один 'Кинжал' уничтожен': в Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ракет

Украинская система противовоздушной обороны в целом обезвредила 13 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". В частности, 16 мая было уничтожено 6 ракет, 16 июня – тоже 6, 11 августа – еще одна.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинскому Радио. Он отметил, что "Кинжалы" могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. В частности, их в Украине немного.

"Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. 16 мая – 6 ракет, 16 июня – тоже 6, и сейчас имеем еще одну. То есть это уже 13 "Кинджалов" были сбиты Противовоздушной обороной Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых" баллистических ракет, в частности "Искандеры" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" двигается в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", – сказал Юрий Игнат.

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По его словам, Россия использует большие средства для изготовления аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". 11 августа враг выпустил четыре ракеты "Кинжал", на которые потратил десятки миллионов долларов.

"Около 100 ракет разных типов изготавливаются ежемесячно, среди них и Х-47 "Кинжал". Возможно, враг определяет приоритетные цели для них, потому что в арсенале противника "Кинжалов" все же меньше, чем других ракет", – добавил Игнат.

Напомним, в пятницу, 11 августа, ВС РФ выпустили по Украине четыре аэробалистических ракеты "Кинжал". Силы ПВО сбили одну из них над Киевщиной. В то время как еще одна ракета попала на территорию частного дома в Ивано-Франковской области, в результате чего погиб 8-летний мальчик.

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