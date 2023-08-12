'Уже не один 'Кинджал' знищено': у Повітряних силах розповіли про кількість збитих ракет

Українська система протиповітряної оборони загалом знешкодила 13 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Зокрема, 16 травня було знищено 6 ракет, 16 червня – теж 6, 11 серпня – ще одну.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Українському Радіо. Він зазначив, що "Кинджали" можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Зокрема, їх в Україні є небагато.

"Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня – 6 ракет, 16 червня – теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 "Кинджалів" були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", – сказав Юрій Ігнат.

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З його слів, Росія використовує великі кошти для виготовлення аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". 11 серпня ворог випустив чотири ракети "Кинджал", на які витратив десятки мільйонів доларів.

"Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 "Кинджал". Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника "Кинджалів" усе ж таки є менше, ніж інших ракет", – додав Ігнат.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, ЗС РФ випустили по Україні чотири аеробалістичні ракети "Кинджал". Сили ППО збили одну з них над Київщиною. Тоді як ще одна ракета влучила на територію приватного будинку в Івано-Франківській області, в результаті чого загинув 8-річний хлопчик.

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