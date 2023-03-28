В апреле четырем знакам зодиака невероятно повезет

Каждый месяц скрывает приятные и неприятные сюрпризы и события для некоторых знаков зодиака. То же касается и апреля, который одних напряжет, а других во многом порадует.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым повезет. Им следует готовиться провести чудесный месяц в сопровождении удачи.

Овен

В апреле не будет плохо, поскольку Венера покидает 8 ваш дом, но Меркурий приходит, чтобы предложить вам решение финансовых тупиков, выгодные сделки и деньги. У вас тоже будет Юпитер, чтобы продвигать вас. Вы вспомните об этом снова после июня.

К тому времени вы можете потрясти вещи, пойти на риск, удалить свои подавленные вещи из многих лет проблем и страданий и вздохнуть свободно. Марс в Раке застанет вас, но в таком случае сделайте свой дом праздником и исправьте то, что сломано, чтобы у вас не было других проблем.

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Дева

С Юпитером в вашем 8-м доме вы получите деньги, у вас будет много эротики, и вы привлечете противоположный пол. Ни одна планета не испортит вашу радость, и готовьтесь к незабываемому месяцу с большим количеством возможностей восстановиться в финансовом и сексуальном плане.

Исследуйте возможности заключить выгодное соглашение или договоренность, если у вас есть долг, чтобы избавиться от хрипоты и позволить своим чувствам говорить, выбрав человека, который почти наверняка предложит вам то, чего вы хотите. Нептун, существующий в 7-м доме, может усыпить или заставить фантазировать.

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Рыбы

Апрель начинается с лучших условий для вас. Вы начнете финансово восстанавливаться, что также очень важно. Теперь вы начнете собирать, не говоря уже о том, что вы тоже найдете способ увеличить свой доход.

В ваших любовных делах также будут моменты затишья, или потому, что развитие событий будет приятным и вам не придется волноваться об их результате, или потому, что вы будете находиться в добровольной нирване и будете видеть все радужным. Однако у вас будет много возможностей для новых знакомств, а также особых моментов с вашим партнером.

Стрелец

Апрель может быть для вас самым прекрасным месяцем, поскольку у вас будет вдохновение и творчество. Вы можете увеличить свою семью на одного члена. С Юпитером в вашем 5-м доме и Венерой с 20 апреля в Близнецах вам предлагается завести роман с перспективой отношений.

Он будет обладать энтузиазмом, оптимизмом и страстью к жизни, что вызовет у вас сильные эмоции. С другой стороны, в ваших существующих отношениях будет бесконечное количество моментов, когда вы будете проводить близких со своим партнером, поскольку ваша любовь вспыхнет.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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