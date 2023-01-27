В Бельгии был обнаружен таинственный 12-гранный римский предмет: мог использоваться в магических ритуалах (фото)

В Бельгии мужчина с металлоискателем нашел фрагмент таинственного бронзового артефакта, известного как римский додекаэдр, которому может быть больше 1600 лет. По предварительным предположениям загадочный предмет использовался в магических ритуалах.

За последние 200 лет в Северной Европе было обнаружено более сотни загадочных объектов. Об этом сообщает Live Science.

"Было несколько гипотез по этому поводу – какой-то календарь, инструмент для измерения земли, скипетр и т.д. Мы скорее считаем, что это как-то связано с неофициальной деятельностью, как колдовство, гадание", – сказал Гвидо Кримерс, куратор Галло-римского музея в Тонгерене.

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Отмечается, что находка состоит только из одного угла объекта с одной угловой шпилькой, но несомненно является частью додекаэдра, который изначально имел не более 5 сантиметров в поперечнике.

Металлоискатель и археолог-любитель Патрик Шуэрманс нашел фрагмент несколько месяцев назад на вспаханном поле вблизи небольшого городка Кортессем в северной Фландрии Бельгии. Археологи сейчас исследуют это место.

Напомним, в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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