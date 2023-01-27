У Бельгії виявили таємничий 12-гранний римський предмет: міг використовуватися у магічних ритуалах (фото)

У Бельгії чоловік з металошукачем знайшов фрагмент таємничого бронзового артефакту, відомого як римський додекаедр, якому може бути понад 1600 років. За попередніми припущеннями, загадковий предмет використовувався у магічних ритуалах.

За останні 200 років у Північній Європі було виявлено більше сотні загадкових об’єктів. Про це повідомляє Live Science.

"Було кілька гіпотез щодо цього – якийсь календар, інструмент для вимірювання землі, скіпетр тощо. Ми радше вважаємо, що це якось пов’язано з неофіційною діяльністю, як-от чаклунство, ворожіння", – сказав Гвідо Крімерс, куратор Галло-римського музею в Тонгерені.

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Зазначається, що знахідка складається лише з одного кута об’єкта з однією кутовою шпилькою, але безсумнівно є частиною додекаедра, який спочатку мав трохи більше за 5 сантиметрів у поперечнику.

Металошукач і археолог-любитель Патрік Шуерманс знайшов фрагмент кілька місяців тому на зораному полі поблизу невеликого містечка Кортессем у північній Фландрії Бельгії. Археологи зараз досліджують це місце.

Нагадаємо, у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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