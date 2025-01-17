В ближайшее время повышения тарифов на электроэнергию не будет -Минэнерго

Тариф на электроэнергию будет оставаться стабильным в течение текущего отопительного сезона, повышение не планируется. Во время "Часа вопросов к правительству" 17 января Герман Галущенко заявил: "Действующий тариф позволяет финансово сбалансировать рынок. Поэтому на сегодняшний день никаких планов по его повышению нет."

Министр добавил, что установленные Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифы для операторов систем передачи и распределения электроэнергии будут действовать в течение всего года. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Галущенко также отметил, что предпосылок для изменения тарифов нет, за исключением случаев серьезных разрушений:

"Например, Укрэнерго финансирует все восстановительные работы за собственные средства. Поэтому только в случае глобальных разрушений можно будет ставить вопрос о пересмотре тарифов."

Тарифы на газ и их распределение также останутся без изменений.

Напомним, ранее в ДТЭК ответили, сколько будет стоить электроэнергия от генератора и экофлоу.

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