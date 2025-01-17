Найближчим часом підняття тарифів на електроенергію не буде -Міненерго

Тариф на електроенергію залишатиметься стабільним протягом поточного опалювального сезону, підвищення не планується.Під час "Години запитань до уряду" 17 січня Герман Галущенко заявив: "Чинний тариф дозволяє фінансово збалансувати ринок. Тож на сьогодні жодних планів щодо його підвищення немає."

Міністр додав, що встановлені Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тарифи для операторів систем передачі й розподілу електроенергії діятимуть протягом усього року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Галущенко також зазначив, що передумов для зміни тарифів немає, за винятком випадків серйозних руйнувань:

"Наприклад, Укренерго фінансує всі відновлювальні роботи за власні кошти. Тому лише у випадку глобальних руйнувань можна буде порушувати питання про перегляд тарифів."

Тарифи на газ та його розподіл також залишаться без змін.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК відповіли, скільки буде коштувати електроенергія від генератора та екофлоу.

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