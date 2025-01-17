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Економіка

Найближчим часом підняття тарифів на електроенергію не буде -Міненерго

Ціхоцька Марія

Найближчим часом підняття тарифів на електроенергію не буде -Міненерго
Найближчим часом підняття тарифів на електроенергію не буде

Тариф на електроенергію залишатиметься стабільним протягом поточного опалювального сезону, підвищення не планується.Під час "Години запитань до уряду" 17 січня Герман Галущенко заявив: "Чинний тариф дозволяє фінансово збалансувати ринок. Тож на сьогодні жодних планів щодо його підвищення немає."

Міністр додав, що встановлені Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тарифи для операторів систем передачі й розподілу електроенергії діятимуть протягом усього року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Галущенко також зазначив, що передумов для зміни тарифів немає, за винятком випадків серйозних руйнувань:

"Наприклад, Укренерго фінансує всі відновлювальні роботи за власні кошти. Тому лише у випадку глобальних руйнувань можна буде порушувати питання про перегляд тарифів."

Тарифи на газ та його розподіл також залишаться без змін.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК відповіли, скільки буде коштувати електроенергія від генератора та екофлоу.

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Економіка