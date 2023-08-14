В Донецкой области ВСУ подбили три российских танка, МТ-ЛБ и БМП (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на территории Донецкой области.

Вблизи Андреевки защитникам Украины удалось подбить три вражеских танка Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили на странице Министерства обороны Украины в Twitter.

"Прорыв не удался. Три российских танка Т-90М "Прорыв", транспортер-тягач МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены у поселка Андреевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть колонну техники оккупантов после точных ударов украинских военных. Россияне на танках и БМП пытались проехать вблизи посадки.

Точное время и место уничтожения техники захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы подразделения Shadow с помощью HIMARS уничтожили четыре САУ "Мста-С" россиян.

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