На Донеччині ЗСУ підбили три російські танки, МТ-ЛБ та БМП (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на території Донецької області.

Поблизу Андріївки захисникам України вдалося підбити три ворожі танки Т-90М "Прорив". Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України у Twitter.

"Прорив не вдався. Три російські танки Т-90М "Прорив", транспортер-тягач МТ-ЛБ і БМП підбиті та покинуті біля селища Андріївка Донецької області", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити колону техніки окупантів після влучних ударів українських військових. Росіяни на танках та БМП намагалися проїхати поблизу посадки.

Точний час та місце знищення техніки загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці підрозділу Shadow за допомогою HIMARS знищили чотири САУ "Мста-С" росіян.

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