''Знищено пів роти штурмовиків'': з'явилося відео роботи Сил Оборони в районі Козачих Лагерів на лівобережжі Херсонщини. Карта

На лівобережжі Херсонської області бійці Сил Оборони України "виконали певне завдання". Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно. Так, там певні підрозділи виконали певне завдання", – написала вона у Телеграм-каналі.

Відео дня

Тим часом у пабліках з'явилося відео, на якому помітно роботу бійців Сил оборони, які знищують окупантів та беруть у полон тих, хто вирішив здатися. Працював зведений загін груп БПЛА генерала Марченка.

Читайте також: "Соколи з'їли горобця": бійці з Нацгвардії перетворили на уламки дрон окупантів (відео)

Повідомляється, що "коршуни" генерала Дмитра Марченка спільно з іншими підрозділами під командуванням ОУВ Херсон "продовжують виконання бойових завдань на лівому березі Херсонської області".

"Під час наступу було знищено до половини роти штурмових військ (підтверджено дорозвідкою), які після боїв намагалися сховатися на фермі в районі Козачих таборів. За іншими приїжджала евакуація, яка також потрапила під вогневий контроль. Ті, хто залишився – добровільно здалися в полон", – зазначається у Телеграм-каналі "Николаевский Ванек".

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що українські військові спробували закріпитися на окупованому лівому березі Дніпра. Для цього було висаджено десант, що доплив на семи катерах до населеного пункту Козачі Лагері. Повідомлялося, що Силам оборони вдалося прорвати російську оборону та просунутися майже на кілометр.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері Radio NV зазначив, що у рейді біля Козачих Лагерів брали участь одразу декілька десятків бійців. "Власне, була велика інтрига: Козачі Лагері — це ще одна спроба саме зробити постійний плацдарм і далі його розширювати, чи все ж таки рейд. Виявилося, що це рейд, просто рейд достатньо потужний, достатньо яскравий. В тому числі на правий берег з собою навіть не просто затрофеїли, а на правий берег з собою цілий підрозділ полонених привезли. Тобто, фактично ми демонструємо, хто насправді є хазяїнами всієї заплави Дніпра. Але поки це історія не стратегічна. Поки це все ж таки тактична", — сказав він.

Читайте також: БМП окупантів ефектно підірвалася на міні на Бахмутському напрямку (відео)

Євген Дикий уточнив, що українські військові в полон привезли "цілий взвод на чолі з цілим майором" і знищили ще більше окупантів.На підтвердження його слів у мережі показали відео із російським командиром розвідувальної групи майором Томовим. Зазначалося, що його група зникла біля Козачих Лагерів під час рейду Сил оборони на лівий берег Херсонщини.

На цьому відео майор Томов стояв над картою та розповідав українським бійцям про позиції російських бойовиків.

Пропонуємо згадати, як бійці підрозділу Shadow за допомогою HIMARS знищили чотири САУ "Мста-С" росіян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!