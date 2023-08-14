'Соколи з'їли горобця': бійці з Нацгвардії перетворили на уламки дрон окупантів (відео)

На одному з напрямків фронту бійці аеророзвідки батальйону "Свобода" "приземлили" безпілотник російських загарбників. Вони зробили це за допомогою власної бойової "пташки".

Відео знищення ворожого дрона опубліковано у Телеграм-каналі Національної гвардії. Зазначається, що окупанти запустили розвідувальний безпілотник, який був перехоплений аеророзвідкою 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж".

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"Політ валькірій припинено: наші аеророзвідники "приземлили" ворожий дрон. Окупанти запустили в повітря свого горобця, але на нього натрапили соколи одного з розрахунків підрозділу аеророзвідки 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу "Рубіж". Від здобичі залишились одні уламки", – прокоментували в НГУ ці кадри.

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