'Соколы съели воробья': бойцы из Нацгвардии превратили в обломки дрон оккупантов (видео)

На одном из направлений фронта бойцы аэроразведки батальона "Свобода" приземлили беспилотник российских захватчиков. Они сделали это с помощью собственной боевой "птички".

Видео уничтожения вражеского дрона опубликовано в телеграм-канале Национальной гвардии. Отмечается, что оккупанты запустили разведывательный беспилотник, который был перехвачен аэроразведкой 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж".

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"Полет валькирий прекращен: наши аэроразведчики "приземлили" вражеский дрон. Оккупанты запустили в воздух своего воробья, но его встретили соколы одного из расчетов подразделения аэроразведки 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления "Рубеж". От добычи остались только обломки", – прокомментировали в НГУ эти кадры.

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