В Египте нашли мумию с золотым языком возрастом 2000 лет

Во время раскопок в месте под названием Тапосирис Магна ("большая гробница Осириса") в Египте группа археологов нашла мумию в возрасте 2000 лет с золотым языком. Ученые из Министерства древностей Египта утверждают, что, вероятно, золотой язык нужен был умершему для того, чтобы он мог говорить в загробном мире.

Об этом сообщает LiveScience.

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Ученым не удалось обнаружить, были ли у мумии изъяны речи и почему язык был именно из золота.

Всего ученые нашли 16 захоронений на территории Тапосирис Магна, где кроме мумии с золотым языком нашли уникальные артефакты. Например, мумию женщины, лицо которой полностью закрывает посмертная маска, также обнаружили мумию с золотыми украшениями Осириса и несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте.

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Напомним, во время раскопок в городе Пергам в провинции Измир в Турции на территории античного амфитеатра археологи обнаружили особые места для элиты с выгравированными именами возрастом 1800 лет.

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