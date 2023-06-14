В Єгипті знайшли мумію з золотим язиком віком 2000 років

Під час розкопок у місці під назвою Тапосиріс Магна ("велика гробниця Осіріса") у Єгипті група археологів знайшла мумію віком 2000 років із золотим язиком. Науковці з Міністерства старожитностей Єгипту стверджують, що, ймовірно, золотий язик потрібен був померлому для того, щоб він міг говорити у потойбічному світі.

Про це повідомляє LiveScience.

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Наразі вченим не вдалось виявити, чи були в мумії вади мовлення та чому язик був саме з золота.

Загалом, вчені знайшли 16 поховань на території Тапосиріс Магна, де крім мумії з золотим язиком знайшли унікальні артефакти. Наприклад, мумію жінки, обличчя якої майже повністю закриває посмертна маска, також вони виявили мумію з золотими прикрасами Осіріса та кілька статуй, які зображують людей, похованих на цьому місці.

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Нагадаємо, під час розкопок в місті Пергам у провінції Ізмір у Туреччині на території античного амфітеатру археологи знайшли особливі місця для еліти з вигравіруваними іменами віком 1800 років.

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