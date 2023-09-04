В Египте обнаружили древнюю 'многоэтажку' греко-римской эпохи

Археологическая экспедиция обнаружила катакомбы, датируемые греко-римской эпохой, от 332 г. до н.э. до 395 н.э., в городе Исмаилия на северо-востоке Египта.

Об этом пишет Xinhua.

Читайте также: Археологи в Италии нашли скелет юноши, умершего "одной из самых ужасных смертей за всю историю" (фото)

Верхний уровень катакомб состоял из братских захоронений, возведенных из глиняных кирпичей в греко-римское время, тогда как нижние этажи были сооружены еще в доегипетские времена.

При раскопках в этих катакомбах были обнаружены человеческие останки и артефакты из глины. Раскопки в Исмаилии были возобновлены после двадцатилетнего перерыва, что делает эту находку еще более значимой.

Напомним,ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!