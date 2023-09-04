В Єгипті виявили древню 'багатоповерхівку' греко-римської епохи

Археологічна експедиція виявила катакомби, які датуються греко-римською епохою, від 332 до н.е. до 395 н.е., у місті Ісмаїлія на північному сході Єгипту.

Про це пише Xinhua.

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Верхній рівень катакомб складався з братських поховань, зведених із глиняних цеглин у греко-римські часи, тоді як нижні поверхи були споруджені ще у доєгипетські часи.

Під час розкопок у цих катакомбах були виявлені людські останки та артефакти з глини. Розкопки в Ісмаїлії були відновлені після двадцятирічної перерви, що робить цю знахідку ще більш значущою.

Нагадаємо, вчені відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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