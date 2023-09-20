В городе Магдала обнаружили синагогу в возрасте 2000 лет: проливает свет на социальную и религиозную жизнь евреев того времени

В городе Магдала, где считают ученые, родилась Мария Магдалина, последовательница Иисуса, археологи раскопали древнюю синагогу, которой уже более 2000 лет.

По информации Daily Mail, это религиозное сооружение включает в себя главный зал и два меньших помещения.

При строительстве синагоги использовали материалы, такие как вулканический базальт, известняк и гипс. Дина Авшалом-Горни, один из археологов, отметила: "Эта находка раскрывает перед нами социальный и религиозный аспект жизни евреев того времени. Синагогу использовали не только для религиозных обрядов, но и для общественных собраний. Есть вероятность, что Мария Магдалина также посещала этот храм ".

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Вблизи археологи обнаружили керамические подсвечники, стеклянные чаши и каменную посуду.

Мария Магдалина — последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мироносица, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала во время его распятия и была первой из людей, увидевшей явление Воскресшего Иисуса.

Напомним,на территории Эритреи обнаружили два древних монастыря 6-7 года н.э.

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