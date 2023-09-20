У місті Магдала виявили синагогу віком 2000 років: проливає світло на соціальне та релігійне життя євреїв того часу

У місті Магдала, де як вважають вчені, народилася Марія Магдалина, послідовниця Ісуса, археологи розкопали стародавню синагогу, якій вже понад 2000 років.

За інформацією Daily Mail, ця релігійна споруда включає головний зал і два менших приміщення.

Під час будівництва синагоги використовували матеріали, такі як вулканічний базальт, вапняк і гіпс. Діна Авшалом-Горні, один з археологів, зазначила: "Ця знахідка розкриває перед нами соціальний і релігійний аспекти життя євреїв того часу. Синагогу використовували не лише для релігійних обрядів, але і для громадських зборів. Є ймовірність, що Марія Магдалина також відвідувала цей храм".

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Поблизу археологи також виявили керамічні свічники, скляні чаші і кам'яний посуд.

Марія Магдалина — послідовниця Ісуса Христа, християнська свята, мироносиця, яка, згідно з Євангелієм, слідувала за Христом, була присутня під час його розп'яття й була першою з людей, що побачила явлення Воскреслого Ісуса.

Нагадаємо, на території Еритреї виявили два древніх монастиря 6-7 року н.е.

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