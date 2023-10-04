В Ираке нашли руины богатого города, существовавшего 4000 лет назад

Археологи нашли древний город на территории иракского Курдистана, раскопав каменные фундаменты, таблички и другие исторические артефакты. Все эти находки свидетельствуют об огромном богатстве этого города, существовавшего тысячи лет назад.

Об этом пишет Newsweek.

Это открытие поразило исследователей, и его уже называют "маленькой революцией". Группа французских ученых проводила раскопки в области Кунара с 2012 по 2018 год.

Найденные артефакты указывают на то, что когда-то этот город принадлежал горному народу, проживавшему у западной границы Месопотамии. Исследователи обнаружили доказательства разведения скота, систем орошения для сельского хозяйства и торговых записей, свидетельствующих о продаже различных товаров, таких как мука.

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На каменных табличках, найденных в Кунаре, есть символы, описывающие древний регион, простиравшийся от южных границ Турции до Персидского залива. Ученые предполагают, что этот город существовал во времена Аккадской империи в Междуречье.

Обнаруженные наконечники стрел были изготовлены из редких материалов, таких как обсидиан, которые транспортировали из Анатолии в сотне миль. Это свидетельствует о богатстве этого города, что подтверждается также украшенными фрагментами керамики с изображениями роскошной жизни.

Напомним, в Болгарии обнаружили уникальный скифский костяной скипетр.

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