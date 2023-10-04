В Іраку знайшли руїни заможного міста, яке існувало 4000 років тому

Археологи виявили стародавнє місто на території іракського Курдистану, розкопавши кам'яні фундаменти, таблички та інші історичні артефакти. Усі ці знахідки свідчать про величезне багатство цього міста, яке існувало тисячі років тому.

Про це пише Newsweek.

Це відкриття вразило дослідників, і його вже називають "маленькою революцією". Група французьких вчених проводила розкопки в області Кунар з 2012 по 2018 рік.

Знайдені артефакти вказують на те, що колись це місто належало гірському народу, який проживав біля західного кордону Месопотамії. Дослідники знайшли докази розведення худоби, систем зрошення для сільського господарства та торговельних записів, що свідчать про продаж різних товарів, таких як борошно.

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На кам'яних табличках, знайдених в Кунарі, є символи, що описують давній регіон, який простягався від південних меж Туреччини до Перської затоки. Вчені припускають, що це місто існувало в часи Аккадської імперії в Межиріччі.

Знайдені наконечники стріл були виготовлені з рідкісних матеріалів, таких як обсидіан, які транспортували з Анатолії за сотні миль. Це свідчить про велике багатство цього міста, що підтверджується також оздобленими фрагментами кераміки з зображеннями розкішного життя.

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