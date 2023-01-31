В Италии обнаружили статую мужчины в костюме Геркулеса (фото)

В Италии на старинной дороге Аппиа обнаружили мраморную статую Геркулеса в натуральную величину. Он одет в шкуру немейского льва, чья открытая пасть на голове мужчины, как шляпа, а передние лапы завязаны на ключицах, как шарф.

Черты лица статуи, предварительно датируемой римским имперским периодом (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.), однако, не совпадают с иконографией Геракла. Это портрет мужчины в костюме Геркулеса, пишет The History Blog.

Отмечается, что статую была обнаружена во время строительства новой канализационной линии. Авария трубопровода 19-го века повлекла за собой появление провалов в археологическом парке Аппиа Антика.

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Археологи работали с бригадами коммунальных служб на протяжении всего комплексного проекта. Недели землеройных работ не дали никаких археологических материалов, когда Геркулес вдруг вынырнул на глубине 20 метров.

Это было не первоначальное расположение статуи, а вторичное месторождение. Вероятно, постамент был обнаружен во время строительства старой канализационной линии, а затем просто выброшен в слой грунта под ним.

Без стратиграфической информации определить возраст статуи сложно. Впрочем, у исследователей есть гипотеза о личности человека с львиной шкурой: император III века Гай Мессий Квинт Траян Деций, он же Траян Деций.

Напомним, в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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