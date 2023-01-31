В Італії виявили статую чоловіка в костюмі Геркулеса (фото)

В Італії на стародавній дорозі Аппіа виявили мармурову статую Геркулеса в натуральну величину. Він одягнений у шкуру немейського лева, чия відкрита паща на голові чоловіка, як капелюх, а передні лапи зав’язані на ключицях, як шарф.

Риси обличчя статуї, яку попередньо датують римським імперським періодом (27 р. до н.е. – 476 р. н.е.), однак, не збігаються з іконографією Геракла. Це портрет чоловіка в костюмі Геркулеса, пише The History Blog.

Зазначається, що статую виявили під час будівництва нової каналізаційної лінії. Аварія трубопроводу 19-го століття спричинила появу провалів в археологічному парку Аппіа Антика.

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Археологи працювали з бригадами комунальних служб протягом усього комплексного проєкту. Тижні землерийних робіт не дали жодних археологічних матеріалів, коли раптом Геркулес виринув на глибині 20 метрів.

Це було не початкове розташування статуї, а вторинне родовище. Ймовірно, постамент виявили під час будівництва старої каналізаційної лінії, а потім просто викинули в шар ґрунту під ним.

Без стратиграфічної інформації визначити вік статуї важко. Втім, у дослідників є гіпотеза про особу людини з лев’ячою шкурою: імператор III століття Гай Месій Квінт Траян Децій, він же Траян Децій.

Нагадаємо, у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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