В каких случаях ВПЛ не подлежат мобилизации: объяснение юриста

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) мужского пола подлежат военному учету наравне с другими гражданами Украины. Согласно законодательству, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие законных оснований для отсрочки, обязаны состоять на военном учете.

Это правило распространяется как на постоянных жителей, так и на лиц, вынужденных покинуть оккупированные территории или зону боевых действий. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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Для постановки на военный учет мужчины со статусом ВПЛ должны обратиться в территориальный центр комплектования по месту своей временной регистрации.

Важно отметить, что переселенцы имеют такие же права на отсрочку от мобилизации, как и другие граждане. Однако для этого необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы в территориальный центр комплектования. При отсутствии документов, обосновывающих право на отсрочку, мужчины-ВПЛ могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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