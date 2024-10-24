У яких випадках ВПО не підлягають мобілізації: пояснення юриста

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) чоловічої статі підлягають військовому обліку нарівні з іншими громадянами України. Відповідно до законодавства, всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки, зобов'язані перебувати на військовому обліку.

Це правило поширюється як на постійних мешканців, так і на осіб, які змушені були покинути окуповані території чи зону бойових дій. Про це розповів адвокат Дмитро Франчук.

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Для постановки на військовий облік чоловіки зі статусом ВПО мають звернутися до територіального центру комплектування за місцем своєї тимчасової реєстрації.

Важливо зазначити, що переселенці мають такі ж права на отримання відстрочки від мобілізації, як і інші громадяни. Однак для цього необхідно надати відповідні підтверджуючі документи до територіального центру комплектування. За відсутності документів, що обґрунтовують право на відстрочку, чоловіки-ВПО можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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