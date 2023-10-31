В каком случае ПФУ не учитывает доходы супругов при назначении жилищной субсидии

Жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства, однако существуют исключения, когда доходы супругов не учитываются.

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Эту информацию предоставил Пенсионный фонд Украины. Субсидия исчисляется, учитывая количество лиц, проживающих в жилом помещении, и назначается на всех членов семьи. Эти правила определены в пункте 24 Положения о порядке предоставления жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848.

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Также важно заметить, что при назначении жилищной субсидии учитывают доходы супругов, даже в случаях, когда они имеют разные места жительства или регистрации. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, супруги считаются семьей даже тогда, когда супруги проживают отдельно по уважительным причинам.

Однако существуют исключения, когда доходы супругов не учитываются. Например, если оба супруга уже превысили 60-летний возраст и проживают в сельской местности, их доходы могут быть не учтены при назначении субсидии, даже если их места регистрации или фактического проживания отличаются от адреса домохозяйства.

Сумма субсидии может варьироваться в зависимости от расходов по коммунальным услугам и общему месячному доходу семьи. Чтобы получить субсидию, расходы на коммуналку должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы получали в среднем до 1600 гривен пособия в месяц в форме жилищной субсидии. С учетом повышения тарифов на электроэнергию размер этой помощи может увеличиться в этом сезоне.

Для расчета субсидии на этот отопительный период учитываются доходы за I-II кварталы 2023 года и размер пенсионной выплаты как доход в августе 2023 года.

Предоставление субсидиям занимаются органы Пенсионного фонда Украины. Однако для получения этой льготы не обязательно посещать соответствующие офисы, так как все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Действие или Пенсионного фонда Украины, заполнив необходимые формы и приобщив сканированные копии документов.

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