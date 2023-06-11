В Киеве мужчина пытался угостить патрульных марихуаной (видео)

Полицейские в Киеве задержали прохожего, решившего угостить их наркотиками. Мужчину отвезли в райотдел.

Как сообщили столичные патрульные, прямо во время пробить на улице в Киеве мужчина подошел к стражам порядка, которые проверяли водителя KIA, нарушившего правила дорожного движения.

"На днях на проспекте Шухевича. Блюстители порядка остановили автомобиль KIA за нарушение правил дорожного движения. Во время рассмотрения дела их внимание отвлек проходивший мимо гражданин. Он пытался угостить полицейских наркотиками", — рассказали в Патрульной полиции.

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Этот момент попал в нагрудные камеры инспекторов. Человек подошел и сказал:

– Разрешите вопрос, а вот чтобы вам передать по грамму шмальки нормальной?

– Есть с собой?

– Вот, смотри...

После этих слов мужчина вытащил сверток с каннабисом. "Держи", — обратился патрульный к коллеге и они вместе задержали "наркодельца". "Ребята, я же по-нормальному", – лишь успел сказать задержанный.

"Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис", – добавили патрульные.

Мужчину, решившего угостить правоохранителей наркотиками, задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в феврале 2023 года в Киеве патрульные задержали мужчину, гонявшего по улицам Киева на BMW со скоростью более 150 км/ч. Его жена обвинила правоохранителей в чрезмерном применении силы.

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