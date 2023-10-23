В Минсоцполитики назвали сроки подачи заявления на получение субсидии

Получатели жилищной субсидии в Украине, ранее не воспользовавшиеся этой льготой, могут сейчас переживать, что не успеют подать заявление на субсидию в связи с началом отопительного сезона. Однако следует отметить, что возможность подачи заявления на субсидию открыта в течение всего года.

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Пресс-служба Министерства социальной политики Украины подчеркнула, что обращаться за жилищной субсидией можно в любой месяц. Эта возможность дает шанс получить помощь по оплате коммунальных услуг во время отопительного и неотапливаемого сезонов.

Льгота назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Уточняя, жилищная субсидия рассчитывается для отопительного сезона, который длится с 1 октября по 30 апреля, а также для неотапливаемого сезона, охватывающего период с 1 мая по 30 сентября.

"Если заявление подано в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с начала этого сезона, однако не раньше, чем со дня возникновения права на его получение", – отмечается в сообщении. Таким образом, важно обращаться за субсидией вовремя и соблюдать установленные сроки, независимо от сезона.

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