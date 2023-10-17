В Минсоцполитики рассказали, как будет проходить выплата субсидий на отопительный сезон

По состоянию на данный момент не предусмотрено внесение значительных изменений в перечень лиц, имеющих право на получение субсидии. Однако количество граждан Украины, которые воспользуются этой программой поддержки, может увеличиться.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Украины, Дарья Марчак, в ходе телемарафона "Единые новости", передает Общественное.

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По ее словам, во-первых, количество домохозяйств, имеющих право на получение субсидии, традиционно растет в течение отопительного сезона. Во-вторых, расширение круга получателей субсидий в жилищно-коммунальном секторе произойдет из-за увеличения тарифов на электроэнергию.

"Принцип субсидий заключается в том, что любое домохозяйство, тратящее на жилищно-коммунальные услуги более 15% своего дохода, имеет право на государственную поддержку. Относительно семей с низким уровнем дохода расходы на жилищно-коммунальные услуги должны быть чрезвычайно низкими, и такая семья должна оплачивать только 5-6% своего общего дохода", – разъяснила Марчак.

Она также отметила, что Министерство социальной политики готово к расширению программы жилищных субсидий.

Замминистра также подчеркнула, что лицам, которые уже являются получателями субсидий, не нужно подавать дополнительные заявления или документы: размер субсидии будет перечислен автоматически в соответствии с изменениями в размерах тарифов.

Однако в случае изменения имущественного положения в семье важно предоставить актуализированную информацию о доходах семьи, поскольку Пенсионный фонд может изменить размер субсидии.

Семья, ранее не пользовавшаяся субсидией, может обратиться за назначением в отделение Пенсионного фонда либо в местный центр предоставления административных услуг (ЦНАП), либо подать онлайн.

Марчак подчеркнула, что есть определенные критерии, по которым может быть отказано в назначении субсидии, включая большой уровень доходов семьи или наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

"Когда мы предоставляем семье субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, эти деньги должны быть потрачены целево. Если семья получает субсидию, но не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, это означает, что эти средства используются не по назначению", – объяснила представитель Министерства социальной политики.

Правительство работает над упрощением механизма назначения жилищных субсидий. Нововведения заработают в ближайшее время и упростят процедуру получения субсидии для граждан.

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