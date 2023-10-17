У Мінсоцполітики розповіли, як буде проходити виплата субсидій на опалювальний сезон

Станом на цей момент, не передбачено внесення значних змін до переліку осіб, які мають право на отримання субсидії. Проте, кількість громадян України, які скористаються цією програмою підтримки, може збільшитися.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики України, Дарина Марчак, в ході телемарафону "Єдині новини", передає Суспільне.

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За її словами, по-перше, кількість домогосподарств, які мають право на отримання субсидії, традиційно зростає впродовж опалювального сезону. По-друге, розширення кола отримувачів субсидій у житлово-комунальному секторі відбудеться через збільшення тарифів на електроенергію.

"Принцип субсидій полягає в тому, що будь-яке домогосподарство, яке витрачає на житлово-комунальні послуги більше 15% свого доходу, має право на державну підтримку. Щодо родин з низьким рівнем доходу, витрати на житлово-комунальні послуги мають бути надзвичайно низькими, і така родина має оплачувати лише 5-6% від свого загального доходу", – роз'яснила Марчак.

Вона також зазначила, що Міністерство соціальної політики готове до розширення програми житлових субсидій.

Заступниця міністра також наголосила, що особам, які вже є отримувачами субсидій, не потрібно подавати додаткові заяви або документи: розмір субсидії буде перераховано автоматично відповідно до змін у розмірах тарифів.

Однак, у разі зміни майнового стану в сім'ї, важливо подати актуалізовану інформацію щодо доходів сім'ї, оскільки Пенсійний фонд може змінити розмір субсидії.

Сім'я, яка раніше не користувалася субсидією, може звернутися за призначенням у відділення Пенсійного фонду або в місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або подати заяву онлайн.

Марчак підкреслила, що існують певні критерії, за якими може бути відмовлено в призначенні субсидії, включаючи великий рівень доходів сім'ї або наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

"Коли ми надаємо сім'ї субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, ці гроші мають бути витрачені цільово. Якщо сім'я отримує субсидію, але не оплачує житлово-комунальні послуги, це означає, що ці кошти використовуються не з призначенням", – пояснила представниця Міністерства соціальної політики.

Уряд працює над спрощенням механізму призначення житлових субсидій. Нововведення запрацюють найближчим часом і спростять процедуру отримання субсидії для громадян.

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