В МОН рассказали, сколько мужчин поступают в вузы, чтобы избежать мобилизации

В Украине мужчины могут получить отсрочку от мобилизации по причине получения образования. Однако многие пытаются воспользоваться этим как лазейкой и избежать призыва.

Около 200 тысяч мужчин мобилизационного возраста поступают в вузы для фиктивного обучения. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой, сообщает УНН.

"Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в заведениях высшего образования. Я должен сказать, что сегодня, проведя выборочные проверки Государственной службы качества образования в ряде учебных заведений разных форм собственности, уровней и регионов – от Киевских до региональных, от частных до государственных и коммунальных, малых и больших, мы обнаружили определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количеству такой же категории довоенного периода рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тыс. мужчин вступает в учреждения высшего образования на разные уровни: бакалавриат, магистратуру, даже профессиональное высшее образование, хотя фокус был на бакалавриат, магистратуру и дальше на аспирантуру", – отметил он.

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Министр подчеркнул, что проблема уклонения от мобилизации привлекла внимание МОН. В этой связи провели ряд совещаний на уровне премьер-министра и Офиса президента. В частности, главы ОВА проводили разговоры с ректорами и представители учебных заведений.

"Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление. Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов", – добавил Лесовой.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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