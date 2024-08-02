У МОН розповіли, скільки чоловіків вступають до вишів, аби уникнути мобілізації

В Україні чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації за причиною здобуття освіти. Однак чимало людей намагаються скористатися цим як лазівкою та уникнути призову.

Близько 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє УНН.

"Ми фокусуємо свою увагу на такому критично неприйнятному явищі, як фіктивне навчання у закладах вищої освіти. Я повинен сказати, що сьогодні, провівши вибіркові перевірки Державної служби якості освіти у ряді закладів освіти різних форм власності, рівнів і регіонів – від Київських до регіональних, від приватних до державних і комунальних, малих і великих, ми виявили певну гіпотезу. За цією гіпотезою ми можемо оцінювати, що за кількістю чоловіків 25+ і кількості такої ж категорії довоєнного періоду, зростання дозволяє нам висунути гіпотезу, що близько 200 тис. чоловіків вступає у заклади вищої освіти на різні рівні: бакалаврат, магістратуру, навіть фахову передвищу освіту, хоча фокус був на бакалаврат, магістратуру і далі на аспірантуру", – зазначив він.

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Міністр наголосив, що проблема ухилення від мобілізації привернула увагу МОН. У зв'язку з цим провели низку нарад на рівні прем'єр-міністра і Офісу президента. Зокрема, голови ОВА проводили розмови з ректорами та представники закладів освіти.

"Ми будемо дуже уважно перевіряти і звертати увагу на це явище. Зараз база даних нам дасть загальні показники, і ми ще раз проаналізуємо ті аномалії, які виявимо. Тут є кілька негативних аспектів", – додав Лісовий.

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