В Московской области взорвался АН-72 за 4,5 млн долларов – ГУР

12 декабря на аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв на военно-транспортном самолете Ан-72, в результате которого сдетонировала основная силовая установка.

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Согласно информации ГУР, самолет принадлежал Военно-морскому флоту России. Примерная стоимость поврежденного самолета составляет около 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР МО Украины подчеркнуло, что за каждое совершенное Россией военное преступление против украинского народа будет нести справедливую ответственность.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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