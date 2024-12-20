У Московській області вибухнув АН-72 за 4,5 млн доларів – ГУР

12 грудня на аеродромі "Остаф’єво" в Московській області стався вибух на військово-транспортному літаку Ан-72, внаслідок якого здетонувала основна силова установка.

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Згідно з інформацією ГУР, літак належав Військово-морському флоту Росії. Орієнтовна вартість пошкодженого літака складає близько 4,5 мільйона доларів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР МО України наголосило, що за кожен вчинений Росією воєнний злочин проти українського народу буде нести справедливу відповідальність.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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