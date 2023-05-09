В НБУ спрогнозировали когда увеличатся тарифы на коммунальные услуги в Украине

По данным, полученным от Национального банка Украины (НБУ), в 2023 г. предусматривается изменение тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Однако запрет на повышение цен на газ, горячую воду и теплоснабжение будет оставаться в силе еще в течение определенного времени. Такой прогноз содержится в последнем Инфляционном отчете, обнародованном Национальным банком Украины.

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Согласно информации, полученной от Центробанка, повышение тарифов на коммунальные услуги будет осуществляться поэтапно и продлится несколько лет. Одной из основных причин роста инфляции в стране необходимо установить административные цены и тарифы на экономически обоснованном уровне, как пояснили в Национальном банке.

"Учитывая большую социальную важность тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. Правительственные решения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням, с целью устранения дисбалансов в энергетическом секторе, будут главным образом определять прогнозный уровень административной инфляции", – отметили специалисты Национального банка.

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В прогнозе учитывается возможное повышение тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей в текущем году.

"Допускается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году", – говорится в отчете.

Украина готовится к возможному повышению цен на электроэнергию. Текущие тарифы на электричество составляют 1,44 грн/кВт-ч для потребления до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч для более высоких объемов потребления.

Срок действия действующих тарифов истек 1 мая, но правительство приняло решение продлить их действие до июня 2023 года, что означает, что летом могут произойти повышение цен. Хотя окончательное решение относительно новых тарифов еще не принято, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже обнародовала экономически обоснованную стоимость электроэнергии для потребителей, которая в четыре раза больше текущей цены.

Регулятор объясняет, что действующая фиксированная цена, установленная правительством на электричество для бытовых потребителей, не покрывает все составляющие затрат на производство, передачу и снабжение электроэнергией потребителям. Однако считают, что повышение цен не будет радикальным. Планируется увеличить верхний тариф с 1,68 грн. до 2,4 грн. или 2,8 грн. за кВт-ч.

В стране действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг, в частности на поставку тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Эти услуги не должны подорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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