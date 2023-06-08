В оккупированном Бердянске раздался взрыв: предварительно взорвали коллаборанта (видео)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв 8 июня. По предварительным данным, взорвали коллаборанта.

Местные жители сообщают, что последний час в небе города непрерывно летают вертолеты. Об этом сообщили в сети.

"Взрыв во временно оккупированном Бердянске. Предварительно, кого-то взорвали", – говорится в сообщении к видео.

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Взрывы были слышны в районе улиц Северной и Волонтеров, после чего в небо начали подниматься клубы густого черного дыма. По предварительной информации, в городе взорвался автомобиль.

Видео дня

Это произошло вблизи здания, ранее принадлежавшего пограничному отряду. Там часто собирались оккупанты.

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Напомним, 12 мая взрывы прогремели в Луганске на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Отмечалось, что взрыв произошел на заводе "Полипак" и у нефтебазы в Луганске.

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