В октябре нужно перевести часы на зимнее время: в какую сторону крутить стрелки

В Украине переводят часы на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2023 году это произойдет 29 октября. Стрелки часов нужно перевести на один час назад, то есть с 4:00 на 3:00.

Переход на зимнее время осуществляется в рамках международного соглашения об изменении времени. Цель этого перехода – уменьшить потребление электроэнергии, поскольку зимой солнечного света меньше.

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Как перевести часы

После перехода на зимнее время необходимо изменить время на всех устройствах, имеющих часы, например на телефоне, компьютере и телевизоре (если такие устройства не имеют функции автоматической настройки времени).

Больше о том, как перевести механические и кварцевые часы, читайте здесь.

Переход на зимнее время может вызвать некоторый дискомфорт, поскольку организму нужно некоторое время адаптироваться к новому времени. Поэтому специалисты советуют раньше времени начать адаптировать свой организм к изменению времени. Старайтесь ложиться спать часом раньше и просыпайтесь всегда в одно и то же время утром, чтобы привыкнуть.

Проверить точное время можно на следующих ресурсах:

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