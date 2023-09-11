Переход на зимнее время 2023: когда украинцам переводить часы

В октябре 2023 Украина будет переходить на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести 29 октября в 4 часа утра в один час назад.

Часы переводят на зимнее время в некоторых странах с целью экономии энергии. Зимой световой день становится короче, а люди проводят больше времени дома, пользуясь освещением.

Перевод часов в час назад означает, что утром люди просыпаются позже, а вечером ложатся спать раньше. Это позволяет экономить электроэнергию на освещении.

Как перевести механические и кварцевые наручные часы

Кроме того, перевод часов на зимнее время может улучшить безопасность на дорогах. Вечером, когда световой день короче, люди могут быть более утомительными и менее внимательными. Перевод часов в час назад означает, что вечером будет темнее часа раньше, что может привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.

Видео дня

Однако в некоторых странах перевод часов на зимнее время вызывает критику. Некоторые люди считают, что это нарушает естественный биологический ритм и может негативно отразиться на здоровье людей. Также критикуют то, что перевод часов неудобен для людей, которые ведут активный образ жизни и не могут изменить свой график работы или обучения.

В 2026 году Европейский Союз планирует отменить перевод часов на зиму. Это решение было принято на основе опроса граждан ЕС, в котором большинство людей высказались за отмену перевода часов.

Украина должна была отменить перевод часов еще в 2020 году, но депутаты провалили голосование за соответствующий законопроект.

Предлагаем узнать, как правильно подготовить организм к изменению времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!