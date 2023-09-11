Перехід на зимовий час 2023: коли українцям переводити годинники

У жовтні 2023 року Україна переходитиме на зимовий час. Стрілки годинника треба буде перевести 29 жовтня о 4 годині ранку на одну годину назад.

Годинники переводять на зимовий час у деяких країнах з метою економії енергії. Узимку світловий день стає коротшим, а люди проводять більше часу вдома, користуючись освітленням.

Переведення годинників на годину назад означає, що вранці люди прокидаються пізніше, а ввечері лягають спати раніше. Це дозволяє економити електроенергію на освітлення.

Читайте також: Як перевести механічні та кварцові наручні годинники

Відео дня

Крім того, переведення годинників на зимовий час може покращити безпеку на дорогах. Увечері, коли світловий день коротший, люди можуть бути втомленішими й менше уважними. Переведення годинників на годину назад означає, що ввечері буде темніше на годину раніше, що може призвести до зниження кількості дорожньо-транспортних пригод.

Однак, у деяких країнах переведення годинників на зимовий час викликає критику. Деякі люди вважають, що це порушує природний біологічний ритм і може негативно позначитися на здоров'ї людей. Також критикують те, що переведення годинників є незручним для людей, які ведуть активний спосіб життя і не можуть змінити свій графік роботи або навчання.

У 2026 році Європейський Союз планує скасувати переведення годинників на зиму. Це рішення було ухвалене на основі опитування громадян ЄС, в якому більшість людей висловилися за скасування переведення годинників.

Україна мала скасувати переведення годинників ще 2020 року, але депутати провалили голосування за відповідний законопроєкт.

Пропонуємо дізнатися, як правильно підготувати організм до зміни часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!