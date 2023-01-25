В ПФУ напомнили, какую доплату получат пенсионеры старше 70 лет

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что граждане старше 70 лет имеют право на надбавку к пенсионным выплатам. Речь идет о сумме в размере 300 гривен.

Такую надбавку, установленную 1 октября 2022, начисляют пенсионерам в возрасте под 70 до 75 лет. Об этом пишет портал "На пенсии".

Отмечается, что пенсионеры с момента достижения 70 лет должны получать ежемесячно указанные средства дополнительно к основной пенсии. В то же время, если лицу исполнилось 70 лет, например, 15 января, первая доплата будет начислена не за весь месяц, а только за половину, а в дальнейшем – в полном объеме.

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Уточняется, что при достижении 75 лет гражданам Украины начисляют дополнительно 456 гривен к пенсии. Впрочем, сумма может увеличиться после проведения плановой индексации выплат в марте 2023 года.

Доплату за возраст начисляют, если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.д. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы – 10 340 гривен 35 копеек.

Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

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