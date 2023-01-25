У ПФУ нагадали, яку доплату отримають пенсіонери старше 70 років

У Пенсійному фонді України нагадали, що громадяни старше 70 років мають право на надбавку до пенсійних виплат. Йдеться про суму розміром 300 гривень.

Таку надбавку, встановлену 1 жовтня 2022 року, нараховують пенсіонерам віком під 70 до 75 років. Про це пише портал "На пенсії".

Зазначається, що пенсіонери з моменту досягнення 70 років мають щомісячно отримувати вказані кошти додатково до основної пенсії. Водночас, якщо особі виповнилося 70 років, наприклад, 15 січня, то перша доплата буде нарахована не за весь місяць, а лише за половину, а надалі – у повному обсязі.

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Уточнюється, що при досягненні 75 років, громадянам України нараховують додатково 456 гривень до пенсії. Втім, ця сума може збільшитися після проведення планової індексації виплат у березні 2023 року.

Доплату за вік нараховують, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищення, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески – 10 340 гривень 35 копійок.

Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

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