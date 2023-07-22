В ПФУ объяснили, какой должен быть доход для получения субсидии

В Украине оформить жилищную субсидию может каждый гражданин при условии соответствия определенным требованиям. В частности, речь идет о доходе домохозяйства.

В ПФУ объяснили, что размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Об этом сообщает "На пенсии".

Для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные платежи должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода домохозяйства.

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Кроме этого, гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать орган ПФУ.

Речь идет об изменении социального статуса членов домохозяйства. Представитель жилищно-коммунальных услуг должен предоставлять всю необходимую информацию в Фонд независимо от форм собственности.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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