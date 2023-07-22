У ПФУ пояснили, який має бути дохід для отримання субсидії

В Україні оформити житлову субсидію може кожен громадянин, за умови відповідності певним вимогам. Зокрема, йдеться про дохід домогосподарства.

У ПФУ пояснили, що розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Про це повідомляє "На пенсії".

Для призначення субсидії, витрати на житлово-комунальні платежі мають перевищувати у середньому 15% щомісячного сукупного доходу домогосподарства.

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Окрім цього, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати орган ПФУ.

Йдеться про зміни соціального статусу членів домогосподарства. Представник житлово-комунальних послуг має надавати всю необхідну інформацію до Фонду незалежно від форм власності.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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