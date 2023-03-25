В ПФУ объяснили, кому из украинцев придется подать заявление на жилищную субсидию повторно

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы могут получать пенсии, социальные выплаты и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Пенсионном фонде Украины объяснили, что документы на назначение субсидии может придется подавать повторно, если по почте направлено заявление или декларация не имеет подписи.

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По данным фонда, если присланные документы не имеют подписи заявителя, то жилищная субсидия будет назначена только после подписания им необходимых документов. Отсутствие подписи на документах считается ошибкой, которую можно исправить в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления. Если заявитель не успел подписать документы в определенный срок, ему нужно подать новое заявление с подписью.

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Сообщения о необходимости подписания документов могут быть отправлены любым удобным способом, включая личную беседу, почту, смс-сообщение, электронную почту, веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Портал "Действие".

Если заявитель находится на больничном, то 30-дневный срок исправления ошибки может быть продлен. При этом факт болезни должен быть подтвержден документально согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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