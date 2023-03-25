У ПФУ пояснили, кому з українців доведеться подати заяву на житлову субсидію повторно

Попри війну та складну економічну ситуацію, українці можуть отримувати пенсії, соціальні виплати та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. У Пенсійному фонді України пояснили, що документи на призначення субсидії може доведеться подавати повторно, якщо поштою надіслана заява або декларація не має підпису.

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За даними фонду, якщо надіслані документи не мають підпису заявника, то житлову субсидію буде призначено тільки після підписання ним необхідних документів. Відсутність підпису на документах вважається помилкою, яку можна виправити протягом 30 календарних днів з дня подання заяви. Якщо заявник не встиг підписати документи у визначений термін, то йому потрібно подати нову заяву з підписом.

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Повідомлення про необхідність підписання документів можуть бути надіслані будь-яким зручним способом, включаючи особисту бесіду, пошту, смс-повідомлення, електронну пошту, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал "Дія".

Якщо заявник перебуває на лікарняному, то 30-денний термін на виправлення помилки може бути продовжено. При цьому, факт хвороби повинен бути підтверджений документально згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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