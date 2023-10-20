В ПФУ рассказали, как задолженность может повлиять на жилищную субсидию

В 2023 году некоторые украинцы могут рисковать потерять право на жилищную субсидию в случае, если у них есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, накопленная за трехмесячный период и превышающая 680 гривен.

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Об этом сообщила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко во время эфира на канале "Общественное", передает "РадиоТрек".

При наличии такой задолженности Пенсионный фонд может приостановить назначение субсидии до тех пор, пока лицо не заключит договор о реструктуризации своего долга или не погасит его полностью.

Важно отметить, что согласно решению Правительства Украины субсидия назначается в случае, когда расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи и это правило действует до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон в среднем составляет от 350 до 400 гривен.

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