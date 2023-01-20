В Раде хотят списать некоторым украинцам долги за коммуналку: о чем идет речь

Народные депутаты внесли в Парламент законопроект об отмене задолженности по коммунальным платежам для отдельных категорий украинцев. Речь идет о списании долгов за коммуналку для пострадавших от войны.

Соответствующий законопроект №8367 опубликован на сайте Верховной Рады. Им предлагается внесение изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".

В частности, депутаты предлагают упразднить долги украинцам за тот период, когда на территории, где находится жилье граждан, происходили активные боевые действия. Речь идет о долгах за:

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управление многоквартирным домом; по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;

снабжение и распределение электрической энергии;

снабжение тепловой энергии; по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;

услуги по обращению с бытовыми отходами.

Заметим, что согласно действующему законодательству, в Украине запрещено взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения. В частности, действие закона распространяется на тех, кто:

проживает в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий;

находятся или находились во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, некоторым украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, но при определенных условиях. В частности, речь идет о тех, кто временно уехал со своего постоянного места жительства.

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