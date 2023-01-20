У Раді хочуть списати деяким українцям борги за комуналку: про що мова

Народні депутати внесли до Парламенту законопроєкт про скасування заборгованості за комунальні платежі для окремих категорій українців. Йдеться про списання боргів за комуналку для постраждалих від війни.

Відповідний законопроєкт №8367 опубліковано на сайті Верховної Ради. Ним пропонується внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

Зокрема, депутати пропонують скасувати борги українцям за той період, коли на території, де перебуває житло громадян, відбувалися активні бойові дії. Йдеться про борги за:

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управління багатоквартирним будинком; з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

постачання та розподілу електричної енергії;

постачання теплової енергії; з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

послуги поводження з побутовими відходами.

Зауважимо, згідно з чинним законодавством, в Україні заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану. Зокрема, дія закону поширюється на тих, хто:

мешкає у територіальних громадах, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій;

перебувають або перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, деяким українцям дозволили не платити за комунальні послуги, але за певних умов. Зокрема йдеться про тих, хто тимчасово виїхав зі свого постійного місця проживання.

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