В результате извержения вулкана на Филиппинах около 87 тысяч человек были эвакуированы (фото)

В центральной части Филиппин эвакуировали около 87 тысяч человек после внезапного извержения вулкана Канлаон. Вулканический пепел покрыл значительные территории, в частности провинцию Антик, расположенную в более чем 200 км западнее вулкана через море.

Это привело к ухудшению видимости и создало риски для здоровья жителей. Об этом сообщает Associated Press.

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Управление гражданской обороны приступило к срочной эвакуации населения, в том числе жителей городов и сел вблизи западных и южных склонов вулкана, наиболее пострадавших от пепла.

Президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что правительство готово поддержать перемещенных жителей. Министр социального обеспечения также вылетел в пострадавший регион, чтобы координировать меры помощи.

Напомним, 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений.

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